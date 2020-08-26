Синоптик рассказал, какой будет погода 1 сентября в Краснодарском крае

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Приближается начало учебного года. Для первоклашек и выпускников День знаний – очень важный праздник. Поэтому, несмотря на ограничительные меры связанные с пандемией, в Краснодарском крае решили провести торжественные линейки для 1, 9 и 11 классов.

Погода 1 сентября в Краснодарском крае будет сухой, но ветреной.

- С 31 августа дождей в Краснодарском крае не будет, но усилится ветер. 1 сентября на Кубани осадков не будет, а порывы ветра в среднем будут около 6-11 метров в секунду, но в некоторых районах могут достигать 18 метров в секунду, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» временно исполняющий обязанности начальника отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ КК "ТЦМП ЧС" Александр Колесник.

Также 1 сентября не будет жарко. С 27 августа в регионе пройдут дожди, которые к началу осени опустят столбики термометров на несколько градусов.