В Сочи полицейские помогли водителю, потерявшему сознание

Старшие лейтенанты полиции Василий Кефер и Эдуард Краснов

Инцидент произошел в Хостинском районе Сочи. Туристы с детьми приехали на курорт из соседней республики. Внезапно в автомобильном заторе водителю стало плохо, он потерял сознание. Его жена увидела неподалеку стоящих сотрудников полиции и попросила помощи.

- 41-летняя женщина подбежала к экипажу роты ДПС. Полицейские дежурили на автодороге в поселке Хоста. Туристка рассказала, что она с мужем и двумя детьми ехали к месту отдыха в Адлерский район. А при движении в плотном потоке 45-летний супруг потерял сознание, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Стражи порядка, не раздумывая, согласились помочь добраться семье до ближайшей больницы. За руль села женщина, и полицейские сопроводили машину до лечебного учреждения. Благодаря оперативным действиям госавтоинспекторов мужчине вовремя оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.