В Туапсинском районе пьяный водитель попал в ДТП

Фото: отдел БДД

Авария произошла вечером 25 августа. По предварительным данным, 40-летний водитель «ВАЗ 21124» ехал со стороны города Сочи в сторону поселка Джубга. Мужчина нарушил правила перестроения, съехал с дороги и влетел в склон горы.

- В результате ДТП 35-летняя женщина – пассажир автомобиля получила травмы, она госпитализирована, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Медосвидетельсвование показало, что водитель находился за рулем в алкогольном опьянении. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.

Стоит отметить, что на дорогах Краснодарского края 25 августа сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 13 ДТП, в которых три человека погибли и 14 человек получили ранения различной степени тяжести. Из-за несоответствия скорости произошло два дорожно-транспортных происшествия, два человека получили травмы.