У жителя Кубани за долги по газу хотели забрать компьютер

Фото: УФССП России по краю

Житель Темрюкского района несколько месяцев не платил за газ. ООО «Газпром-Межрегионгаз Краснодар» пришлось обратиться в суд, чтобы взыскать задолженность. А коммуналка накопилась в 143 896 рублей.

- Должник добровольно решение суда в установленные сроки не исполнил. Поэтому к нему приехали приставы. Они описали и арестовали всю бытовую и компьютерную технику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Должник не стал ждать торгов и погасил долг по газу. После чего исполнительное производство окончено и прекращено.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что у жителя Темрюкского района за долги забрали машину. Он взял деньги за работу и не выполнил ее. Мужчина получил больше миллиона рублей за услуги по установке электростанции. Но больше полугода свою работу не выполнял. Заказчикам пришлось обратиться в суд.