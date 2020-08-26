Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 26 августа увеличилось на 90

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 90 новых случаев заражения COVID-19.

Случаи коронавируса отмечены в 23 муниципалитетах. Самому старшему пациенту 89 лет.

- Больше всего опасной инфекцией заразились в Краснодаре, где зафиксировали 30 заболевших. На втором месте Сочи с 12 новыми пациентами за сутки. В Динском районе выявлено пять человек с коронавирусом. В Геленджике, Новороссийске, Красноармейском, Павловском районах по четыре заболевших. В Усть-Лабинском, Белореченском районах и Горячем Ключе – по три. По два случая заражения отмечено в Апшеронском, Калининском, Тихорецком, Курганинском, Темрюкском районах. По одному – в Армавире, в Выселковском, Тимашевском, Славянском, Отрадненском, Лабинском, Крымском, Ейском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Количество пациентов в тяжелом состоянии остается прежним. 30 человек находятся на ИВЛ, еще четверо –на ЭКМО.