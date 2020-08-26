Аграрии Кубани собрали 1,2 млн тонн сахарной свеклы

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае приступили к уборке и переработке сахарной свеклы. На Кубани заводы успевают изготавливать сахар из местного овоща и привезенного из других регионов.

- В Краснодарском крае уже изготовлено более 130 тысяч тонн сахара, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского края.

Также в регионе производят сахарный песок.

Стоит отметить, что в прошлом году в крае были рекордные цифры по переработке сахарной свеклы. В этом году аграрии к ним не стремятся. Чиновники отмечают, что снижение производства – это целенаправленная политика, такие действия позволят стабилизировать ситуацию на рынке сахара.

На Кубани субсидируется 70% затрат сельхозпроизводителей на покупку отечественных семян сахарной свеклы. В крае идет рост площадей засеиваемых семенами отечественной селекции. С 0,9 % за год он вырос до 2,5%.