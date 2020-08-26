Три футболиста «Краснодара» и один игрок «Сочи» получили вызов в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией

Сергей Петров вызван в сборную России Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Станислав Черчесов назвал имена 26 футболистов, которые вызваны в сборную России по футболу для подготовки к матчам Лиги Наций. 3 сентября национальная команда в Москве сыграет с Сербией, а 6 сентября в Будапеште сразится с Венгрией.

В состав вошли три футболиста «Краснодара» - полузащитник Юрий Газинский, а также защитники Егор Сорокин и Сергей Петров. Из «Сочи» в сборную приглашен вратарь Сослан Джанаев.

Воспитанники «Краснодара» вратари Денис Адамов и Матвей Сафонов, а также полузащитники Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов вызваны в молодежную сборную России. Команде предстоят два матча квалификации Чемпионата Европы-2021 против команды Болгарии 4 сентября и Польши 8 сентября.