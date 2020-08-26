Жертвами аварии в Мостовском районе стали три человека

Фото: ГУ МВД по краю

Смертельная авария случилась около 10 часов вечера 25 августа в Мостовском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Поло» ехал со стороны города Лабинска в сторону Майкопа и не справился с управлением.

- При совершении маневра «Фольксваген» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Крайслер Себринг», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что ДТП унесло жизни трех человек. В результате аварии водитель «Фольксваген Поло» погиб на месте, а пассажирка я была доставлена в реанимацию. Также моментально скончались водитель и пассажирка «Крайслер Себринг».

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.