В Краснодарском крае умерли три пациента с коронавирусом

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В Гулькевичском районе резко почувствовал себя плохо 65-летний местный житель. Состояние мужчины ухудшалось и ему повели тест на COVID 19, который показал наличие инфекции в организме.
Больного доставили в клиническую инфекционную больницу Краснодара, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких К сожалению, спасти жизнь пациенту врачам не удалось.
В Сочи у пожилого мужчины 72-х лет резко повысилась температура, появились кашель и слабость. Он был доставлен «Скорой помощью» в местную инфекционную больницу №2 . Тест на коронавирус оказался положительным. Мужчину подключили к аппаратуре ИВЛ. однако, через некоторое время он умер.
64-летней жительница Геленджика умерла в инфекционной больнице Новороссийска. До этого она также находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, у нее были диагностирован COVID-19 .
- Всего с начала пандемии на Кубани скончались 169 человек,- сообщает региональный Минздрав.
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