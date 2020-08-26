Кубанские тяжелоатлеты завоевали девять золотых медалей на чемпионате России

Фото Минспорта КК

Краснодарка Анастасия Романова, завоевала сразу три золотых медали в весовой категории 71 кг, собрав в сумме двоеборья 234 кг., обновив свои же, более ранние рекорды России.

В одной из дисциплин победил Вячеслав Яркин из Сочи в возрастной группе 15-23 года.

– Выступая во взрослом зачете, спортсмен завоевал три золотых медали в весовой категории 81 кг, собрав в сумме двоеборья 341 кг, – рассказали в региональном Минспорта.

Краснодарец Антоний Савчук завоевал три первых места в весовой категории свыше 109 кг.

Два спортсмена краевого центра олимпийской подготовки по тяжелой атлетике впервые в карьере выполнили норматив мастера спорта России.

Это Александр Моисеенко в весовой категории 67 кг,, и Батыр Хатляков в весовой категории 73 кг.

- У него сумма двоеборья 270 кг превысила мастерский норматив на 5 кг, – рассказал руководитель центра Геннадий Аванесян.