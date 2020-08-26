СК завершил расследование инцидента с самолетом «Боинг» в аэропорту Сочи в сентябре 2018 года

Фото мэрии Сочи

СК РФ завершил расследование обстоятельств происшествия с самолетом «Боинг» авиакомпании «ЮТэйр», случившегося во время посадки в аэропорту Сочи в ночь на 1 сентября 2018 года.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Алексея Шнырева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - рассказали в СК.

Следователи пришли к выводу, что командир экипажа совершил целый ряд грубых ошибок во время посадки в сложных метеоусловиях.

Несмотря на то, что самолет мог уйти на запасной аэродром, командир воздушного судна все же решил приземлиться, но самолет сел на полосу почти в 1300 метрах дальше установленной точки, что привело к выкатыванию лайнера за пределы полосы, в русло реки Мзымта.

Из крыльевого бака самолета вытекло топливо и загорелось. Во время жесткой посадки пострадали 18 пассажиров рейса. Погиб сотрудник спасательной службы аэропорта Сочи, помогавший эвакуировать людей.