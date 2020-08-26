Масштабный лесной пожар в окрестностях Анапы удалось локализовать

Фото администрации КК

Пожар в окрестностях Анапы ценой огромных усилий удалось локализовать, хотя пламя еще продолжает бушевать на площади примерно в 2 гектара.

Площадь, пройденная огнем, составляет 126 гектаров, сообщает ГУ МЧС по краю.

В тушении сейчас задействованы 480 человек и 86 единиц техники, в том числе пять вертолетов и самолетов МЧС.

Ликвидированы масштабные пожары рядом с Новороссийском и Геленджиком .

- По данным МЧС, в настоящее время эти участки находятся под контролем, идет ликвидация отдельных очагов горения,-сообщает администрация края.

Накануне губернатор Кубани Вениамин Кондратьев лично посетил районы лесных пожаров.

Глава региона с вертолета осмотрел горевшую территорию заповедника Утриш, и провел заседание оперативного штаба в Анапе.