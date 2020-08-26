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В Краснодарском крае создан Клуб стратегических инициатив

На его первом заседании побывал глава региона
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

На Кубани создан новый Клуб стратегических инициатив. Цель организации в оказании помощи предпринимателям края в реализации проектов по развитию территорий.

На первом заседании клуба побывал глава региона Вениамин Кондратьев. От отметил, что край богат на молодых и талантливых людей. Региону необходимы новые идеи не только в экономике, промышленности, туризме, но и в социальной сфере. Эффективное использование ресурсов нового клуба может решить эти задачи.

–. Но зачастую в одиночку идеи сложно воплотить в жизнь, если же вы находитесь в клубе стратегических инициатив, то шансы кратно возрастают. Нам выгодно такое сотрудничество, ваши успехи – это успехи края, они идут на пользу экономике региона, – подчеркнул Вениамин Кондратьев в выступлении перед бизнесменами.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева уверена, что такие площадки могут стать точкой роста предпринимательской инициативы в регионах. Агентство стратегических инициатив поможет новому клубу в организации встреч с представителями федеральной власти и крупного бизнеса.

– Важно, чтобы вы могли здесь найти единомышленников, докрутить идею до конкретной реализации. Я благодарна губернатору края за поддержку в создании такой площадки, – отметила гендиректор АСИ.