69-летний житель Кубани напал с ружьем на сельское почтовое отделение и забрал 100 рублей мелочью

Фото ГУ МВД по краю

В полицию в станице Кавказской позвонила директор местного почтового отделения. Перепуганная женщина рассказала, что в почтовый пункт пришел неизвестный пожилой мужчина , лицо которого скрывала медицинская маска и, угрожая ружьем, потребовал немедленно выдать ему всю наличность из кассы.

В сельской кассе оказалось лишь 100 рублей мелочью, однако грабитель не побрезговал и ими. Забрав монетки, злоумышленник скрылся на автомобиле.

Оперативники угрозыска осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и составили ориентировку на автомобиль, на котором скрылся подозреваемый.

Через несколько часов сотрудники ГИБДД остановили эту машину рядом со станицей Темижбекской.

69-летнего водителя задержали и доставили полицейский участок.

В машине оперативники обнаружили ружье и похищенную с почты мелочь.

- Следственным отделом ОМВД России по Кавказскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, — сообщает ГУ МВД по краю.