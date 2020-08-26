В Сочи создан оперативный штаб по проведению этапа гонок «Формулы-1»

Фото мэрии Сочи

Российский этап гонок пройдет в Сочи с 24 по 27 сентября. Курорт принимает гонки в седьмой раз.

Оперштаб будет курировать санитарное состояние территории рядом с Олимпийским парком, обеспечивать участников и гостей транспортом, проверять работу лифтов для обслуживания людей с ограниченными возможностями.

Город также принимает участие в проверке готовности отелей и объектов общепита.

– Нам необходимо четко придерживаться санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора и обеспечить безопасность здоровья людей. От того, насколько хорошо будет организована работа транспорта и других направлений, зависит имиджевая составляющая проведения всего мероприятия, – подчеркнул мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Участники и организаторы в обязательном порядке пройдут тестирование на COVID–19, а зрители – термометрию при входе в парк. В случае выявления повышенной температуры их направят на осмотр в больницу.