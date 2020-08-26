На Кубани инспектор Росрыболовства попался на взятке в 50 тысяч рублей

Фото СК РФ

В мае 2020 года сотрудник Росрыболовства обнаружил склад у местного предпринимателя в Гулькевичском районе. Склад, без согласования с Росрыболовством находился в прибрежной полосе водоохраной зоны, в нарушение закона.

Рыбинспектор решил подзаработать на этом обстоятельстве, и потребовал у предпринимателя передать ему взятку 50 тысяч рублей за увод от ответственности. О вымогательстве родственник предпринимателя сообщил в СК.

12 мая 2020 года алчный рыбинспектор получил свои 50 тысяч, но тут же был задержан оперативниками ФСБ России по Краснодарскому краю.

- Следственным отделом по Гулькевичскому району краевого управления СКР завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в получении взятки в значительном размере за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.