Мошенница выманила у жительницы Крыловской 30 тысяч рублей за «снятие порчи»

Фото ГУ МВД по краю

В магазине в станице Крыловской, к местной жительнице подошла незнакомая женщина, которая принялась убеждать собеседницу, что на ту «наведена порча» и она обладает чудодейственными способностями, чтобы избавить жительницу Крыловской от страшных бед, которые могут вскоре наступить.

За свои услуги «целительница» попросила 10 тысяч рублей, а вдобавок еще и все ювелирные украшения женщины, которые были просто необходимы для проведения «ритуала». Однако до самой процедуры «снятия порчи» дело не дошло. После получения наличных и украшений злоумышленница скрылась.

Сумма ущерба потерпевшей составила более 30 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. И теперь свои магические навыки мошенница оттачивает в СИЗО.

- Следственным отделом ОМВД России по Крыловскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 33-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Обвиняемой находится под стражей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до 5 лет тюрьмы.