На бульваре «Приозёрном» в Краснодаре ведутся работы по благоустройству

Фото мэрии Краснодара

Территорию площадью более 1,2 гектара в Комсомольском микрорайоне отремонтировали на протяжении более километра.

После обновления зеленой прогулочной зоны тут появилась широкая пешеходная аллея с лавочками, а также детская и спортивная площадки.

Основные работы по озеленению будут проведены осенью 2020 года. Здесь высадят еще более тысячи кустарников. Для этого уже подготовлен специальный грунт.

- Получилась хорошая современная общественная территория. Вдобавок к существующим взрослым деревьям высадят больше тысячи кустарников, засеют газон. Но уже сейчас видно, что участок, который проходит вдоль школ и детских садов, сильно преобразился. Есть спортивная и детская площадки, поставили лавочки. Только старый забор, который сейчас ограждает школу № 20, портит впечатление, - рассказал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Первышов.