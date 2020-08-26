В горах под Сочи совершил аварийную посадку вертолет

Горный массив Аибга. Фото мэрии Сочи

В труднодоступном горном районе в Адлерском районе Сочи аварийно приземлился небольшой частный вертолет «Робинсон».

Такие машины часто используются для эксурсионных полетов.

- 26 августа 2020 года поступило сообщение о том, что в районе хребта Аибга МО г-к. Сочи совершил аварийную посадку частный вертолет "Робинсон". На борту 4 человека (1 пилот, 3 пассажира), двое из которых пострадали. К месту происшествия выдвинулся вертолёт Южного АСЦ МЧС России для эвакуации пострадавших. Дальнейшая информация уточняется,- сообщает ГУ МЧС по краю.

Представители МЧС в Сочи уточнили,что жесткая посадка вертолета произошла в юго-западной части хребта Аибга

- Состояние пострадавших предварительно оценивается, как средней тяжести,- рассказал Вадим Снегирев, начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи: