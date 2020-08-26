С начала 2020 года в водоемах на Кубани утонуло более 120 человек

Фото ГУ МЧС по краю

С начала по конец августа 2020 года в водоемах Краснодарского края утонуло 122 человека, из них 11 детей.

Практически все эти случаи произошли в необорудованных для купания местах.

Статистика год от года почти не меняется. За такой же период 2019 года на воде в регионе число смертей было на три человека больше.

- Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает жителям и гостям Кубани, что купание в необорудованных местах запрещено, а также призывает граждан соблюдать правила безопасности у воды,- сообщает ведомство.