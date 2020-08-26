В ближайшие 4 года 116 миллиардов рублей потратят в Краснодарском крае на поддержку бизнеса

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На совещании с руководством Агентства стратегических инициатив глава Кубани Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе давно действует комплекс мер поддержки инвесторов – от стадии разработки проекта до предоставления бюджетных субсидий.

Ежегодно на эти цели выделяется 25 млрд рублей господдержки, 11 млрд рублей из них составляют налоговые льготы.

Губернатор отметил особую полезность этих трат. Сначала край дает преференции, а потом будет получать результат в виде новых рабочих мест и налогов.

- В ближайшие четыре года предоставим 116 млрд рублей в виде налоговых льгот, микрозаймов, поручительств, субсидий, в том числе на создание инженерной инфраструктуры. Краснодарский край – энергодефицитный регион, думаю, что при поддержке АСИ, сможем эту проблему решать,- подчеркнул Кондратьев.

Регион стремительно развивается в сфере предпринимательства. На край приходится около 40% крупнейших инвестпроектов Юга России.