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Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета в горах Сочи

В результате инцидента пострадали два человека
Дмитрий ТурченкоДмитрийТурченко
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Прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов после жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Красной Поляны.

- По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, - сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в горах Сочи в труднодоступной местности у хребта Аибга. На борту вертолета находились пилот и три пассажира. В результате жесткой посадки пострадали два человека, их состояние оценивается средней тяжести.

ЧПВ Сочи совершил аварийную посадку вертолет Robinson