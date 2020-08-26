Прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки вертолета в горах Сочи

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов после жесткой посадки вертолета Robinson R44 в горах Красной Поляны.

- По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования, - сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в горах Сочи в труднодоступной местности у хребта Аибга. На борту вертолета находились пилот и три пассажира. В результате жесткой посадки пострадали два человека, их состояние оценивается средней тяжести.