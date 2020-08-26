В Сочи умер председатель городского совета ветеранов Алексей Горбунов

Фото мэрии Сочи

В Сочи в возрасте 73 лет скоропостижно скончался председатель городского совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Алексей Горбунов.

- Алексей Горбунов скончался в Сочи на 74-ом году жизни ,- рассказали в мэрии курорта.

Горбунов-очень известный человек в городе. С 1987 он был генеральным директором отельного предприятия «Гостиница Москва-Чайка».

Он также был помощником депутатов Госдумы Севостьянова и Горового, а с 2009 года являлся помощником Главы Сочи и вел активную общественную работу.

С 2010 года Алексей Горбунов также был членом Президиума краевого совета ветеранов.