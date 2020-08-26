В Белоглинском районе открыли многофункциональную спортплощадку

Фото Минспорта КК

Новая, современная спортплощадка открылась 26 августа в станице Успенской Белоглинского района края. В станице проживает около 4 тысяч человек, но ранее ни одного современного спортивного объекта тут не было.

Такие объекты в регионе начали строить по поручению губернатора Вениамина Кондратьева с 2015 года.

- Здесь есть игровая зона с безопасным покрытием, где можно заниматься футболом, гандболом, баскетболом и волейболом, а также зоны воркаута и тренажеров, – рассказали в Минспорта края.

Региональному бюджету на строительство обошлось в 2 млн рублей. Еще 1,7 млн рублей потратило местное сельхозпредприятие.

За последние 5 лет в крае построено около 60 спортплощадок нового типа и еще два десятка малобюджетных спорткомплексов в муниципалитетах.