Власти Краснодара рассказали, что нового появится в микрорайоне Гидростроителей до 2022 года

Фото пресс-службы мэрии Краснодара.

В Краснодаре к 2022 году микрорайоне Гидростроителей значительно преобразится. Самыми долгожданными новостройками здесь станут школы и другие социальные объекты.

— Проблема нехватки мест в школах и детских садах стояла на Гидрострое долгие годы. Теперь она последовательно решается, — сообщил первый вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.

Например, в 2021 году завершат строительство нового трехэтажного корпуса на 400 мест на территории школы № 46, завершат строительство школы на 1550 мест, в 2021 году примут воспитанников новый и капитально отремонтированный детский сад.

Кроме того, в планах - строительство поликлиники, благоустройство Николаевского бульвара, капитальный ремонт улицы имени Благоева.

Среди глобальных проектов, которые намечены к реализации на Гидрострое в ближайшие годы — строительство трамвайной линии по улицы имени Мачуги.

Как сообщалось ранее, новый детсад на Гидрострое будет готов до конца 2020 года. Здесь создадут 240 мест для дошколят.