В Краснодаре пьяная мать бросила ребенка около магазина. Фото: Юлия БАРАНОВА

В Краснодаре мать оставила маленькую дочь на улице у продуктового магазина и ушла. Инцилент произошел на улице Благоева. Женщина вела себя неадекватно. Очевидцы предположили, что она пьяна.

- Женщину разыскивают, ребенок находится в медучреждении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД России по Краснодару.

Сотрудники расположенного рядом магазина рассказали, что девочка, на вид 2-3 лет, громко плакала и просила воды. Пока сотрудники магазина разбирались с ней, мать тихо ушла.

Ранее «Комсомолка» писала о женщине из Краснодарского края, которая уехала на отдых и оставила троих детей от 10 до 12 лет одних дома. Известно, что один ребенок был приемным.