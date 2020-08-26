На Кубани снимают романтическую кинокомедию «Рашн Юг»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае стартовали съемки еще одного полнометражного фильма. Рабочее название ленты режиссера Антона Федотова «Рашн Юг». Напомним, что он руководил кинопроцессом при съемках картин «Кухня в Париже» и «Кухня. Последняя битва».

Съемки проходят в Геленджике, Кабардинке, Новороссийске, Архипо-Осиповке. Премьера намечена на 14 февраля 2021 года.

- В 2020 году в регионе снимают пять проектов. Кинокомиссия оказала административную и организационную поддержку компаниям и продюсерским центрам из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, что в крае действует региональный закон о поддержке кинематографии. Он позволяет российским компаниям получить компенсацию до 20% от затрат на съемки.