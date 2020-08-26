В Краснодаре не планируют сносить гаражи в Юбилейном микрорайоне

Юбилейный микрорайон. Фото: krd.ru

В Юбилейном микрорайоне Краснодара не будут сносить гаражи. Об этом городские власти сообщили на встрече с представителями 11 местных гаражных кооперативов. Напомним, что ранее, в соответствии с новым генпланом краевой столицы, здесь планировалось построить социальные объекты. Но собственники гаражей не согласились с такой перспективой и записали обращение к властям.

- Комиссия по землепользованию и застройке приняла решение отклонить план по созданию социального кластера, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Краснодаре в 2020 году начнут берегоукрепление набережной в Юбилейном микрорайоне. Она протянется от Тургеневского моста до ЖК «Новый город». Напомним, что это первый этап в создании единой набережной Кубани. Планируется, что пешеходная зона протянется от Рождественского парка до парка имени 30-летия Победы.