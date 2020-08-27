В Краснодаре за день дезинфицируют около 500 единиц общественного транспорта

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За день в Краснодаре продезинфицировали около 500 единиц общественного транспорта и более 1,2 тысяч остановок.

- В городе проводится комплексная обработка поверхностей с применением антисептических препаратов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара. - Ночью дезинфицируют дороги и тротуары, днем — остановки и общественный транспорт.

В автобусах, троллейбусах и трамваях краевой столицы для эпидбезопасности пассажиров используется санитайзер. Пассажирам рекомендовано оплачивать проезд безналичным способом.

Строгие меры соблюдают во всех городах региона. Например, в Сочи с 19 августа в общественном транспорте ввели строгий масочный режим. Водителей обязали на пускать пассажиров в салон автобуса без индивидуальных средств защиты органов дыхания – масок или респираторов.