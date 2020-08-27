Краснодарские хирурги прооперировали беременную женщину с пороком сердца

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В Краснодаре кардиохирурги сделали сложнейшую операцию женщине из Северной Осетии, которая находилась на 22 неделе беременности. Кроме того, у нее диагностировали отек легкого и двустороннюю пневмонию. Пациентка страдала пороком сердца, и ей в ходе хирургического вмешательства заменили клапан.

- Было выполнено протезирование митрального клапана и санация полостей сердца. Пациентке установили биологически протез. - рассказал заведующий кардиохирургией №2 НИИ-ККБ №1 Кирилл Барбухатти.

Как сообщала «Комсомольская правда» - Кубань», кубанским врачам уже не раз приходилось спасать женщин в положении с осложнениями на сердце. Врачи установили беременной женщине электрокардиостимулятор (медицинский прибор, воздействующий на ритм сердца – Авт.) без прерывания беременности.