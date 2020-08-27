Температура воды в Черном море 27 августа 2020: теплее всего в Джубге

"Комсомольская правда" - Кубань" продолжает рассказывать своим читателям, где температура воды в Черном море сейчас самая комфортная. По данным синоптиком, теплее всего 27 августа в Туапсинском районе.

Сегодня в Джубге самое теплое море на территории Краснодарского края – 26,4 градусов. В Новомихайловском – 26,3. в Шепси – 26,2. В самом Туапсе сейчас температура воды в море 26,1 градус. Также комфортно купаться в Сочи, здесь вода 26 градусов ровно.

На других курортах столбик водного термометра ниже. Так, в Геленджике 27 августа в море 25,2 градуса, в Новороссийске – 25 ровно, а в Анапе еще ниже – 24,8 градусов.

Температура воды в Азовском море сегодня ниже, чем в Черном. В Темрюке сейчас вода – 23,8 градуса, а Тамани – 23,7.

Стоит отметить, что с 27 августа в Краснодарском крае возможны кратковременные дожди.