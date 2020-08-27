Житель Краснодара заплатил полмиллиона долга по алиментам после звонка пристава

Фото: УФССП РФ по краю

В Краснодаре отец несколько месяцев не платил алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Маме пришлось обратиться в суд. На помощь ей пришли приставы.

- Житель Краснодара накопил задолженность по алиментам на сумму в 590 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Он не пожелал отдавать деньги, поэтому был привлечен к административной ответственности. Но на суд он тоже не пришел. Помимо основного долга у него появился еще и штраф.

- Мужчине позвонил судебный пристав и разъяснил, что в случае повторной неявки будет вынесено постановление о принудительном приводе, - добавили в ведомстве.

Спустя неделю гражданин сам пришел к приставам и предъявил квитанцию об оплате алиментов на сумму 500 тысяч рублей. Остаток долга в настоящий момент погашается.