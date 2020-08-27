«Комсомольская Правда» отправляется в Горячий Ключ на поиски чистой воды

В окрестностях Горячего Ключа много природных источников.
Фото: Нина КУРЯШКИНА
«Комсомольская Правда» совместно с Кубанским бассейновым водным управлением продолжает масштабный экологический проект «Родники Кубани».
Сегодня мы отправимся в третью экспедицию. На этот раз наш путь лежит в Горячий Ключ. В окрестностях этого города таится множество природных источников..
Генеральным партнером акции стал филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Отбирать и исследовать пробы воды будут специалисты экологической компании (лаборатории) «ЭкоДело».
По традиции, сложившейся за две прошедших экспедиции, для связи с участниками поездки будем использовать мобильную связь МТС.
Подробнее о проекте «Родники Кубани» читайте на страницах «КП» и сайте нашего издания.