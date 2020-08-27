«Комсомольская Правда» отправляется в Горячий Ключ на поиски чистой воды

В окрестностях Горячего Ключа много природных источников. Фото: Нина КУРЯШКИНА

«Комсомольская Правда» совместно с Кубанским бассейновым водным управлением продолжает масштабный экологический проект «Родники Кубани».

Сегодня мы отправимся в третью экспедицию. На этот раз наш путь лежит в Горячий Ключ. В окрестностях этого города таится множество природных источников..

Генеральным партнером акции стал филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Отбирать и исследовать пробы воды будут специалисты экологической компании (лаборатории) «ЭкоДело».

По традиции, сложившейся за две прошедших экспедиции, для связи с участниками поездки будем использовать мобильную связь МТС.

Подробнее о проекте «Родники Кубани» читайте на страницах «КП» и сайте нашего издания.