Кубанские школы с низкими результатами будут повышать качество образования

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Школы, показавшие низкие результаты по итогам всероссийских проверочных работ, будут проходить дополнительное обучение.
- Обозначены школы, которые имеют классы с низкими результатами. Почти половина из них – малокомплектные, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства образования Краснодарского края.
Те образовательные учреждения, которые нуждаются в поддержке, находятся в 10 муниципалитетах. Этим школам не хватает профессиональных кадров, а материально-техническая база требует обновления.
Педагоги школ пройдут дистанционное обучение по совершенствованию предметных и методических компетенций. Качество образования учебные учреждения будут повышать в течение года.
Ранее "Комсомолка" сообщала, что учителя «Точек роста» повышают квалификацию в краснодарском технопарке. Их обучают современным технологиям. В сентябре планируют открыть в сельских школах еще 42 центра.