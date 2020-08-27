В Краснодаре временно ограничат движение по улице Чкалова

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В центре Краснодара к одному из домов тянут газовые трубы. В связи с работами специалисты займут часть дороги. Для безопасности движения этот участок будет перекрыт.

- Будет ограничен участок двухполосной дороги с односторонним движением по улице имени Чкалова от улицы Карасунской до Гоголя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Дорога будет перекрыта четыре дня, с 16 по 20 сентября. За это время специалисты АО «Краснодаргоргаз» проведут работы по строительству сетей газоснабжения к жилому дому по улице Чкалова, 8.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения на время производства работ на этом участке установят соответствующие дорожные знаки и ограждения, - пояснили «КП» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.