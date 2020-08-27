Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 27 августа увеличилось на 86

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. За минувшие сутки в регионе подтвердилось 86 новых случаев заражения COVID-19.

Случаи коронавируса отмечены в 24 муниципалитетах. Самому старшему пациенту 92 года

- За последние сутки в Краснодаре выявили 35 заболевших. Положительные результаты на COVID-19 в Анапе пришли у семи человек, в Сочи – у шести, в Тихорецком районе у пяти. По три новых случая выявили в Северском и Красноармейском районах. По два заболевших коронавирусом зафиксировано в Новороссийске, а также Кущевском, Туапсинском, Выселковском, Славянском, Павловском, Крыловском, Темрюкском и Ейском районах. На одного инфицированного стало больше в Геленджике, Армавире, Усть-Лабинском, Приморско-Ахтарском, Белореченском, Щербиновском, Кореновском, Абинском, Гулькевичском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В тяжелом состоянии сейчас находятся 30 человек. К ИВЛ подключены 25 пациентов, еще пятеро – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Вениамин Кондратьев снял очередные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Губернатор Краснодарского края подписал постановление, разрешающее спортивные соревнования.