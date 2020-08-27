За 5 лет оборот потребительской сферы Кубани вырос почти на треть

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Сейчас на Кубани насчитывается более тысячи рынков и ярмарок.

Рынки в крае модернизируются и приводятся в соответствие современным требованиям. Объем инвестиций в такие проекты составляет более чем 54 млн рублей. Регион планирует значительно увеличить долю рынков в общем объеме торговли.

– Планируем увеличить долю продаж на рынках и ярмарках в общем обороте торговли Кубани с 9% до 15%, что, несомненно, отразится на объемах реализуемой продукции. Сейчас на рынках ежегодно продается порядка 870 тысяч тонн продукции, – рассказал глава регионального департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

В целом оборот отраслей потребительской сферы края за 5 последних лет вырос почти на треть, вместе с налоговыми поступлениями отрасли. В 2019 году налоговые поступления от рыночной торговли увеличились до 41,7 млрд рублей.