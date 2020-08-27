В школах Краснодарского края 2 сентября пройдут Уроки здоровья

Фото Минобразования КК

2 сентября во всех 1200 школах региона пойдут Уроки здоровья для учащихся с 1 по 11 класс.

Организуют занятия три профильных министерства Кубани.

– Урок здоровья проведут педагоги и медицинские работники. Они напомнят школьникам о профилактических мерах борьбы с коронавирусом, правилах поведения в транспорте и общественных местах, – сообщили в Минобрнауки края.

В этом году из-за пандемии занятия в школах начнутся в особом режиме- в классах установлены устройства обеззараживания воздуха, разработано специальное расписание уроков и перемен ,чтобы сократить контакты детей, ученики и сотрудники школ пройдут термометрию.

За каждым классом планируется закрепить один кабинет, где будут проходить все занятия.