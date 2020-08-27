В Сочи ожидают смерчи на море

Сочинский морпорт 27 августа Фото: Михаил КОНСТАНТИНОВ

ГУ МЧС по региону распространило экстренное предупреждение о высокой возможности формирования смерчей у побережья Сочи.

- По данным Краснодарского ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС»: в период с 9.30-10.30 часов и до конца суток 27 августа, а также в течении суток 28 августа над Чёрным морем в районе Магри-Веселое (МО Сочи) имеется опасность формирования смерчей,- сообщает ведомство.

При усилении ветра спасатели рекомендуют жителям города и туристам ограничить выход из зданий, находится в помещениях.

Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.