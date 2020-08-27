Браконьер на Кубани отделался условным сроком за незаконный лов рыбы

Фото ПУ ФСБ по краю

Один из местных жителей в мае 2020 года на берегу Бейсугского лимана рядом со станицей Бриньковской Приморско-Ахтарского района края решил заняться ловлей рыбы в промышленных количествах.

Для этого он применил запрещенные законом орудия лова - лессовые сети длиной более 200 метров. Они и помогли рыбаку раздобыть в водах лимана около 250 штук пиленгаса и более 300 экземпляров тарани. Правда, вместе с уловом он был задержан пограничниками.

Своими действиями браконьер причинил ущерб государству на сумму более 650 тысяч рублей.

- Данный гражданин признан виновным в совершении данного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год и 6 месяцев. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб взыскан установленным порядком,- сообщает ПУ ФСБ по краю.

Приговор суда вступил в законную силу.