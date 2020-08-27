В «Орленке» проектируют будущее электрических сетей

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Участниками проекта стали подростки, показавшие лучшие результаты в рамках Всероссийской олимпиады школьников группы компаний «Россети» и Всероссийского форума научной молодёжи «Шаг в будущее», а также получившие соответствующие сертификаты участников секции «Технологии энергии» финальных мероприятий Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Программа направлена на изучение деятельности российской энергетики и вовлечение талантливых старшеклассников в преобразование сферы электросетей.

«Энергетика является одной из стремительно развивающихся отраслей нашей страны. Это перспективная область, которой всегда необходимы свежие идеи и молодые творческие специалисты с неординарным подходом к делу. Энергетическая смена – отличная стартовая площадка для ребят, мечтающих однажды стать профессиональными энергетиками. Здесь школьники набираются профильных знаний, испытывают свои силы в проектной деятельности и могут реализовать самые оригинальные идеи модернизации электросетей под руководством экспертов», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В течение смены орлята знакомятся с работой электросетевого комплекса, получают базовые знания по системной инженерии на основе agile-подхода, изучают инвестиционное проектирование, архитектуру, технологии и экономику цифровых электрических сетей, а также повышают навыки технического проектирования. Задача ребят – проанализировать состояние современной энергетики, выявить существующие сложности и проработать пути решения актуальных проблем отрасли при поддержке руководителей проектов.

Теоретическая часть программы включает очные занятия и онлайн-лекции специалистов на тему цифровых электрических сетей и новых бизнес-моделей сетевых компаний. Практическая – разработку собственных расчётов, моделей и программных продуктов и конструирование прототипов придуманных технологий «в железе». Так, школьники проектируют станции быстрой зарядки, системы адаптивного освещения и накопителя энергии для повышения качества электроснабжения.

По итогам смены орлята защитят действующие прототипы проектных решений перед экспертным жюри. Результаты работы над проектами-победителями будут представлены в рамках конкурсов инновационных проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв» и Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Кроме того, победители получат приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнёрах ПАО «Россети» по профильным направлениям подготовки.

Защита детских проектов состоится 28 августа. Смена продлится до 30 августа 2020 года.

Организаторы программы: группа компаний «Россети» совместно с Кружковым движением НТИ, ВДЦ «Орлёнок».