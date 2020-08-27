МЧС продолжает следить за обстановкой на месте крупных пожаров под Анапой

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После масштабных лесных пожаров в окрестностях Анапы на месте продолжает работу группировка МЧС. Как ранее сообщалось, за трое суток горения огнем уничтожено около 130 гектаров леса.

Власти региона подсчитывают убытки, нанесенные стихией. Сотрудники МЧС следят за прежними очагами пламени, чтобы не допустить возобновления пожаров.

- Размещена группировка МЧС в районе населённого пункта Большой Утриш, для слежения за обстановкой и ликвидации тлеющих очагов, всего задействовано от РСЧС 80 человек и 19 единиц техники,из них 3 катера,от МЧС России 27 человек личного состава и 7 единиц техники, в том числе 1 катер,- сообщает ГУ МЧС по краю.