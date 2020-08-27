В Краснодарском крае уже заложено более 600 гектаров молодых садов

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Закладка 614 гектаров новых садов проходит весной и осенью.

– Сельхозпредприятия региона уже заложили садов на более чем 40 процентов от плана на текущий год, – рассказали в Минсельхозе региона.

Такой результат стал возможен благодаря значительной господдержке отрасли.

В 2020 году объем поддержки составил уже 800 млн рублей, увеличившись за последние 5 лет почти втрое.

- Средства идут на закладку и уход за ягодниками и плодовыми насаждениями, установку шпалеры и капельного орошения. Всего за последние 5 лет заложено 8,5 тыс. га садов, в том числе 6,7 тыс. га садов интенсивного типа, – отметили в Минсельхозе.