Бюджет Кубани около 5 миллиардов рублей направил на сбалансированность муниципальной казны в регионе

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В 2020 году, для того, чтобы помочь предпринимателям региона преодолеть тяжелые последствия пандемии, в крае перенесены или отменены ряд обязательных платежей.

В свою очередь, из-за этого на местах муниципалитеты недополучили часть запланированных доходов.

3 млрд рублей решением ЗСК из краевой казны направлено местным бюджетам на компенсацию выпадающих доходов . А всего в 2020 году муниципалитеты получили поддержку в 4,85 млрд рублей.

– Сумма беспрецедентная за последние годы, Местные бюджеты недополучили доходы, которые могли направить на благоустройство или развитие спортивной составляющей. И вот это «проседание» доходов край восполнит,- отметил в беседе с журналистами глава региона Вениамин Кондратьев.

Губернатор также подчеркнул, что подобные компенсации помогает проводить нынешние возросшие возможности краевого бюджета.