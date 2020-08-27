Пьяный водитель на трассе «Джубга-Сочи» врезался в склон горы

Фото ОГИБДД по краю

35 -летняя женщина пострадала в результате ночного ДТП 27 августа на трассе «Джубга — Сочи», где автомашина «Лада» съехала с дороги.

На место прибыли наряды ДПС. Как выяснилось, 40-летний водитель ВАЗ-21124, ехавшей из Сочи в сторону Джубги, при перестроении в другой ряд , не справился с управлением, машину выкинуло с трассы и она врезалась в находящийся за обочиной склон горы.

- Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения,- сообщает пресс-служба ОГИБДД по краю. Пострадавшую пассажирку ВАЗ доставили в больницу .