В 2020 году сельхозпредприятия Кубани получили 170 льготных кредитов

Фото администрации КК

Ферма № 2 имени Тараса Шевченко в Тбилисском районе считается одним из лучших в регионе. Здесь введен в эксплуатацию новый животноводческий для содержания более полутора тысяч голов скота.

В ходе посещения предприятия губернатор Кубани отметил, что в регионе удалось изменить расхожее мнение о том, что заниматься животноводством невыгодно.

–. Сегодня ситуация на рынке складывается в пользу тех, кто занимается животноводством, в том числе молочным. Это выгодно во многом благодаря господдержке, – сказал Вениамин Кондратьев.

Благодаря льготным кредитам на 50 миллионов рублей ферма продолжает расширяться – сейчас строятся еще два производственных корпуса. В следующем году намечено увеличить поголовье дойного стада на 800 голов.

– Кубань сейчас идет к тому, чтобы вернуть и увеличить поголовье, которое было в советское время, – подчеркнул глава региона.