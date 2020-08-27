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Сотрудники ФСБ и полиции на Кубани выявили представляющего угрозу безопасности России иностранца

Выходцу из средней Азии аннулирован вид на жительство
Михаил КонстантиновМихаил КонстантиновМихаилКонстантинов
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Фото ГУ МВД по краю

Фото ГУ МВД по краю

Сотрудниками УФСБ России по краю и полиции в Приморско-Ахтарскомом районе получена информация о местном жителе из числа представителей Центральной Азии, который представляет угрозу безопасности государству и гражданам России.

- В результате принятых мер, на основании подпункта «а» пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» иностранцу отказано в выдаче российского гражданства, а также на основании федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» принято решение об аннулировании ранее выданного ему вида на жительство в России,- сообщает ГУ МВД по краю.

Иностранец теперь обязан покинуть Россию в течение 15 дней. В противном случае его принудительно депортируют. после отмены моратория на эти действия в отношении нежелательных иностранцев, установленного в связи с пандемией.