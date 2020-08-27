Житель Крымска в течение полутора лет содержал нелегальный мусорный полигон

Фото СК РФ

В течение полутора лет - с июля 2018 по декабрь 2019 года 35- летний житель Крымска на земельных участках в селе Экономическом фактически содержал нелегальную свалку строительного мусора. Для этого он использовал территорию площадью более 1400 квадратных метров.

Нанесенный ущерб почве от работы незаконного мусорного полигона весьма значителен - отходы относились к 4 классу опасности. В результате причиненный ущерб оценен предварительно в 1,6 миллиона рублей. В ситуацию вмешался СК.

- Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю по материалам, предоставленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя. Он подозревается по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов),-сообщает СУ СК по краю.

Расследование уголовного дела продолжается.