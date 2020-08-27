В Краснодаре тушат крупный пожар на улице Уральской

Фото ВК "Типичный Краснодар"

В 14:46 27 августа диспетчеру гарнизона МЧС России в Краснодаре поступило сообщение о сильном пожаре на улице Уральской. В соцсетях местные жители размещают фото языков пламени, которые видны за несколько километров от места пожара.

К месту возгорания немедленно направлены направлены подразделения МЧС России.

- В 14:56ч. по прибытию к месту первого пожарного подразделения установлено, что происходит горение поддонов в складском помещении и во дворе склада. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС и служба пожаротушения,- сообщает ГУ МЧС по региону.

По имеющейся информации, четыре пожарных ствола смогли справиться с возгоранием примерно за час. К 16 часам пожар на площади около 100 квадратных метров ликвидирован.