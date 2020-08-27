Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Эксперты проверят качество воды в родниках Горячего Ключа

Экологический проект «КП» продолжается
Нина КуряшкинаНинаКуряшкина
КомментироватьОставить комментарий
Участники экологического проекта "Родники Кубани"

Участники экологического проекта "Родники Кубани"

Фото: Нина КУРЯШКИНА

Сегодня "Комсомольская Правда" вместе с участниками экологического проекта "Родники Кубани" обследует природные источники в Горячем Ключе. Нам удалось отыскать родник в пригороде.

Источник, отмеченный на наших картах, больше не существует в своем исконном виде - вода из него поступает по трубам в частные дома. С помощью местных жителей нам удалось обнаружить еще один родник, расположенный неподалеку. Специалисты лаборатории уже взяли пробы воды.

Специалисты лаборатории "ЭкоДело" отобрали пробы воды для исследований.

Специалисты лаборатории "ЭкоДело" отобрали пробы воды для исследований.

Фото: Нина КУРЯШКИНА

Затем мы отправимся к популярному в городе святому источнику. Напомним, генеральным партнером проекта стал филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Исследованием проб воды будет заниматься лаборатория "ЭкоДело".