Эксперты проверят качество воды в родниках Горячего Ключа

Участники экологического проекта "Родники Кубани" Фото: Нина КУРЯШКИНА

Сегодня "Комсомольская Правда" вместе с участниками экологического проекта "Родники Кубани" обследует природные источники в Горячем Ключе. Нам удалось отыскать родник в пригороде.

Источник, отмеченный на наших картах, больше не существует в своем исконном виде - вода из него поступает по трубам в частные дома. С помощью местных жителей нам удалось обнаружить еще один родник, расположенный неподалеку. Специалисты лаборатории уже взяли пробы воды.

Специалисты лаборатории "ЭкоДело" отобрали пробы воды для исследований. Фото: Нина КУРЯШКИНА

Затем мы отправимся к популярному в городе святому источнику. Напомним, генеральным партнером проекта стал филиал «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение». Исследованием проб воды будет заниматься лаборатория "ЭкоДело".